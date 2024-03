Une nouvelle salle de cinéma voit le jour à Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

Les infrastructures culturelles de la ville de Marrakech ont été récemment renforcées, par l’ouverture d’une nouvelle salle de cinéma au Centre Culturel Daoudiate, dans le cadre du projet de mise en service de 150 salles dans les douze régions du Royaume, lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Implantée au cœur d’un quartier animé regorgeant d’établissements d’enseignement et de complexes résidentiels, cette salle d’une capacité de 130 places, est dotée des dernières installations techniques et logistiques nécessaires à la mise en œuvre de la programmation culturelle et artistique de la Direction de la Culture.

Le chef du service des affaires culturelles à la Direction régionale de la culture à Marrakech-Safi, Samir El Ouanassi, a souligné dans une déclaration à la MAP, que cette structure culturelle contribuera à restaurer l’intimité entre le spectateur et le grand écran, et renforcer la scène culturelle de la ville de Marrakech, qui regorgeait autrefois de salles de cinéma.

Dans ce sens, il a indiqué que l’initiative nationale relative à la mise en service de 150 salles de cinéma permettrait d’augmenter la fréquentation des salles obscures, soulignant que l’expérience de regarder un film au cinéma diffère et se distingue de la télévision ou Internet par sa saveur spirituelle.

Outre cette salle, l’offre en salles de cinéma a été renforcée au niveau régional par l’équipement de la salle de la cité de la culture et des Arts à Safi et la Salle de spectacles Sidi Kaouki de la même ville.

Le projet de mise en service de 150 salles dans les douze régions du Royaume vise à renforcer l’industrie culturelle et cinématographique en offrant l’infrastructure nécessaire aux artistes, producteurs et réalisateurs pour diffuser et promouvoir leurs œuvres cinématographiques au niveau national, tout en créant une dynamique culturelle dans différentes villes et provinces du Royaume.

Fruit d’un travail collaboratif qui s’intègre dans la dynamique enclenchée dans le domaine culturel sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment en ce qui concerne le développement social et les droits culturels, cette initiative vise également à créer « un nouvel écosystème pour les producteurs et réalisateurs marocains » pour qu’ils puissent aller à la rencontre des citoyens dans les différentes villes du Maroc qui disposeront désormais de leurs propres salles de cinéma.

Destinée à combler le manque enregistré en matière d’offre cinématographique, cette initiative s’assigne également pour objectifs de créer une dynamique culturelle, artistique et cinématographique afin de permettre aux jeunes, où qu’ils soient au Maroc, d’accéder au cinéma, d’aller à la rencontre des artistes et de mieux connaître l’Histoire de leur pays à travers le 7ème art.