ISCAE Alumni annonce la création d’un annuaire des lauréats

L’Association des Lauréats du Groupe ISCAE annonce le début de la constitution de son annuaire des lauréats depuis 1975 tous cycles confondus (CN, GE, LFG, CEC, Doctorat, CSCI, CSG & MS) ainsi que le lancement imminent de sa plateforme alumni.

Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement des liens entre l’institut et ses alumnis, tout en offrant une plateforme dynamique pour le réseautage professionnel et le partage de connaissances.

L’annuaire des lauréats du Groupe ISCAE vise à réunir et à mettre en valeur les réussites professionnelles de ses anciens étudiants à travers le monde. Cette base de données exhaustive permettra aux membres de la communauté ISCAE de se connecter, de collaborer et d’échanger des opportunités dans divers domaines d’activité.

Parallèlement, la plateforme alumni du Groupe ISCAE, dont le lancement est prévu courant le 3ème trimestre 2024, offrira aux alumnis un espace en ligne dédié pour rester en contact, partager des expériences professionnelles, accéder à des offres d’emploi et participer à des événements de réseautage.





« Nous sommes ravis de lancer cette initiative qui renforce notre engagement envers notre communauté et notre institut de coeur », déclare Mehdi Kabbadj, Président de l’Association des Lauréats du Groupe ISCAE. Et de rajouter : « l’annuaire des lauréats et la plateforme alumni seront des outils précieux pour favoriser la collaboration, le mentorat et le développement professionnel au sein de notre communauté. »

Les lauréats du Groupe ISCAE sont invités à s’inscrire sur www.jesuisiscaeiste.ma pour la soumission de leurs informations pour l’annuaire des lauréats & pour rester informés sur le lancement officiel de la plateforme alumni.