Afaf Hamdoune : une odyssée africaine soutenue par Shell Advance

Vivo Energy Maroc, la société en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, ainsi que du Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, a célébré à la station Shell Al Jazira le retour de la motocycliste marocaine, Afaf Hamdoune après avoir réalisé une tournée à travers l’Afrique à bord de sa moto. Son arrivée à Casablanca, le 18 mars 2024, marque la fin de son aventure, soutenue par Shell Advance.

Parcourant seule 18 000 km à travers quatre pays du continent, son périple a débuté le 31 décembre 2023 et a traversé des territoires allant de la Mauritanie à la Côte d’Ivoire, en passant par le Mali et le Sénégal. Cette aventure n’était pas seulement un voyage d’exploration, elle a été également un message d’encouragement et de patriotisme envers l’équipe nationale de football pendant la CAN 2024. Son but aussi, est d’inspirer les femmes du monde entier, prouvant leur capacité à relever tous les défis et à conquérir les routes les plus exigeantes du continent.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagnés Afaf Hamdoune durant son aventure africaine. Elle incarne parfaitement les valeurs portées par notre marque Shell Advance, celles du courage et de l’émancipation et la force des femmes. Son périple est une illustration vivante de ce que nous croyons chez Shell Advance : la capacité à surmonter les obstacles et à repousser les limites, quelles qu’elles soient », a déclaré Salwa Benslimane, Directrice Marketing de Vivo Energy Maroc.

Partie de Casablanca, Afaf Hamdoune s’est lancée dans cette aventure avec l’objectif de rallier Abidjan en 18 jours. À travers la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, et finalement la Côte d’Ivoire, elle a fait face aux défis avec une détermination inébranlable. Cette traversée de 18.000 km a été rendue possible grâce au soutien des huiles moteur Shell Advance, mettant en lumière les performances des produits dans les conditions exigeantes traduisant parfaitement la promesse de la marque « Outride Everything ».

Afaf Hamdoune conclut son aventure africaine à peine un an après sa tournée marocaine durant laquelle la motarde a parcouru, seule, 6.600 km à travers le Royaume. Un voyage, baptisé « Genesis’s Moroccan Tour 2023 » et également soutenu par la marque Shell Advance, qui a mis sous les feux des projecteurs la détermination et le dur labeur des femmes marocaines au quotidien.

Vivo Energy Maroc à travers ses produits Shell est engagée à soutenir des initiatives inspirantes en faveur de l’égalité des sexes. Des initiatives qui mettent en avant les valeurs de fiabilité et de performance, tout en aidant les femmes à réaliser leur potentiel dans un monde où l’égalité des sexes est encore trop souvent un combat quotidien.