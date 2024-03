Ramadan: ce que pensent les Marocains des programmes TV (VIDEO)

A l’occasion du mois de Ramadan, les chaînes nationales ont mis les petits plats dans les grands pour préparer une programmation TV à la hauteur des espérances des téléspectateurs, d’autant plus que le mois sacré connaît une grande consommation de la télé. Entre séries, émissions et films, la grille de programmes est riche et diversifiée et cible différentes catégories socio-professionnelles.

Maintenant, les téléspectateurs sont nombreux à estimer que les programmes TV du Ramadan sont loin d’être à la hauteur de leurs attentes.

Au micro de Le Site info, plusieurs indiquent que les producteurs font toujours appel aux mêmes comédiens. D’autres estiment que les feuilletons, films et sitcoms diffusés pendant le Ramadan manquent d’intrigue artistique et que les scénarios ne sont pas bien élaborés. De plus, précise-t-on, aucun programme ne reflète la vie des Marocains

H.M.