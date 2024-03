DGSN: grosse opération anti-drogue à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de police de Casablanca ont mis en échec, mercredi soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic d’une tonne et 420 kg de chira, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Ils ont également procédé à l’interpellation de deux individus, dont l’un aux antécédents judiciaires, soupçonnées de liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de stupéfiants et de psychotropes, ajoute le communiqué.

Les mis en cause ont été interpellés immédiatement après leur arrivée à bord d’un véhicule utilitaire à Casablanca, précise la même source, ajoutant que les fouilles ont permis la saisie d’une embarcation pneumatique et d’un moteur hors-bord, ainsi que de 42 ballots de chira d’un poids global d’une tonne et 420 kg.

Les prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’interpeller les autres complices.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus déployés par les services de la DGSN et de la DGST, en vue de lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.

S.L