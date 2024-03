Accusé de faire l’apologie de l’homosexualité, le réalisateur de «Jouj Wjouh» se défend (VIDEO)

Mourad El Khoudi, le réalisateur du feuilleton «Jouj Wjouh», a réagi à la polémique qui a éclaté récemment. En effet, plusieurs voix se sont élevées, appelant à boycotter la série qui, selon elles, ferait l’apologie de l’homosexualité.

Dans une intervention au JT de 2M, El Khoudi a démenti ces allégations, indiquant qu’il est impossible de juger une œuvre dans son ensemble sans l’avoir visionnée et se baser sur une seule scène pour juger le feuilleton.

« «Jouj Wjouh» est programmée sur une chaîne nationale qui contrôle tous feuilletons avant leur diffusion. En plus, les producteurs et les réalisateurs marocains sont conservateurs et ne peuvent se permettre de heurter la sensibilité des Marocains», a précisé El Khoudi.

Et d’ajouter : «Je suis né et j’ai grandi à Hay Mohammadi, dans le respect des valeurs et des principes de la société marocaine. Je ne pourrai jamais faire l’apologie de l’homosexualité dans mes œuvres».

Diffusée chaque jour, à 19h45, cette série promet une plongée dans des récits sociaux poignants, portée par un casting exceptionnel incluant Aziz Dadas, Majdouline Idrissi, Dounia Boutazout, et bien d’autres stars. Ces acteurs talentueux incarneront les personnages d’une histoire palpitante qui reflète les subtilités de la société marocaine.

H.M.