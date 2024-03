Fatima-Zahra Ouriaghli: « est-ce qu’il y a un homme qui peut faire ça ? » (VIDEO)

C’est autour du thème «Femmes en entreprise : Le défi de l’égalité des chances» que le groupe Horizon Press a organisé une table-ronde à l’occasion de la Journée des droits de la femme.Trois femmes d’exception de différents horizons, Maria Ait M’Hamed, présidente de l’Union des agences de conseil en communication, Fatima-Zahra Ouriaghli, vice-présidente du Conseil national de la presse, et Rajaâ Cherkaoui El Moursli, professeure docteure en physique nucléaire à l’Université Mohammed V de Rabat, ont partagé leurs expériences personnelles et leurs recommandations pour un milieu de travail plus juste et plus inclusif.

Dans cet extrait, Fatima-Zahra Ouriaghli insiste sur le rôle de la femme dans l’éducation. «Les jeunes filles ne sont pas éduquées de la même façon que leurs frères et quand elles ont atteint un certain âge, elles s’autocensurent», estime pour sa part Fatima-Zahra Ouriaghli, vice-présidente du Conseil national de la presse nationale.

Pour Maria Ait M’Hamed, présidente de l’Union des Agences de conseil en communication, ce changement doit être opéré par les femmes d’abord. «L’éducation passe d’abord par les femmes. On a parfois des femmes modernes, actives, brillantes, mais qui demandent encore à leurs filles de débarrasser la table et pas à leurs fils, parce que c’est ancré en nous. C’est pour ça que je pense que le changement doit venir d’abord de nous, vu que c’est généralement nous, les femmes, qui éduquons», explique-t-elle.

Pour accompagner ces efforts, les manuels scolaires doivent, eux aussi, être modifiés, selon Fatima-Zahra Ouriaghli. «Ils devraient contenir des informations sur le statut de la femme, afin d’améliorer cette image de la femme qu’on voit, à chaque fois, représentée dans une cuisine ou en train de s’occuper de ses enfants», indique-t-elle, notant que «cette image de la femme, c’est aussi celle qu’on voit à la télévision et dans les réseaux sociaux».