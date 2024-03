Cérémonie des Oscars 2024: le palmarès complet

Par LeSiteinfo avec MAP

Le blockbuster « Oppenheimer » de Christopher Nolan a dominé la 96ème cérémonie des Oscars, organisée dimanche soir à Los Angeles, en raflant les plus grands prix, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Le film, qui a eu un succès retentissant au box-office mondial avec un milliard de dollars de recettes, dresse le portrait du père de la bombe atomique. Dans ce film, Cillian Murphy incarne un Robert Oppenheimer rongé par les conséquences dévastatrices de sa création, alors que l’acteur Robert Downey Jr y brille en bureaucrate conservateur, plus préoccupé par la destitution d’un Oppenheimer aux sympathies communistes que par les subtilités de la physique quantique.

« Oppenheimer » s’est imposé devant « Anatomie d’une chute », « Pauvres Créatures » et « Winter Break » notamment. Le long-mètrage a ainsi décroché sept statuettes au total, dont les prix du meilleur acteur par Cillian Murphy et du meilleur acteur dans un second rôle grâce à Robert Downey Jr. De son côté, « Pauvre Créatures » du Grec Yórgos Lánthimos a remporté quatre Oscars, dont celui de la meilleure actrice décroché par Emma Stone.

Par ailleurs, Da’Vine Joy Randolph a gagné le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour « The Holdovers », alors que l’Oscar de la meilleure musique originale est allé à la chanteuse américaine Billie Eilish.

Les films produits à Hollywood ont recommencé à remplir les salles de cinéma grâce notamment à des succès au box-office comme « Barbie » et « Oppenheimer ». Les foules se sont rassemblées devant les salles de cinéma pour voir plusieurs films à succès très attendus. Cet engouement a été une aubaine pour les salles obscures en difficulté, encore sous le choc des confinements dus au COVID-19.

Les succès de « Barbie » et « Oppenheimer » ont poussé certains à évoquer le phénomène « Barbenheimer », puisque les deux films ont généré les plus gros revenus sur une semaine en 103 ans d’histoire, selon Boxoffice Pro.

En effet, « Barbie » a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial trois semaines seulement après sa sortie, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de tous les temps.

La 96e cérémonie des Oscars a eu lieu après une année marquée par la grève historique des acteurs et scénaristes d’Hollywood.

Voici le palmarès de la 96ème cérémonie des Oscars:

Oscar du Meilleur film : Oppenheimer

Oscar du Meilleur acteur : Cillian Murphy (Oppenheimer)

Oscar de la Meilleure actrice : Emma Stone (Pauvres créatures)

Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Da’Vine Joy Randolph (Winter Break)

Oscar de la Meilleure réalisation : Christopher Nolan (Oppenheimer)

Oscar du Meilleur scénario original : Anatomie d’une chute

Oscar du Meilleur scénario adapté : American Fiction

Oscar de la Meilleure photographie : Oppenheimer

Oscar du Meilleur film étranger : La zone d’intérêt (UK)

Oscar du Meilleur film d’animation : Le garçon et le héron

Oscar du Meilleur montage : Oppenheimer

Oscar du Meilleur son : La zone d’intérêt

Oscar des Meilleurs décors : Pauvres créatures

Oscar de la Meilleure musique originale : Oppenheimer

Oscar de la Meilleure chanson originale : « What was I made for ? », dans Barbie

Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : Pauvres créatures

Oscar des meilleurs costumes : Pauvres créatures

Oscar des Meilleurs effets visuels : Godzilla minus one

Oscar du Meilleur documentaire : 20 days in Mariupol

Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : The last repair shop

Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : The Wonderful Story of Henry Sugar

Oscar du Meilleur court-métrage d’animation : War is over ! Inspired by the music of John & Yoko