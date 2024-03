Ramadan au Maroc: les prix des poissons flambent !

Les prix des poissons ont grimpé à l’approche du mois de Ramadan, ce qui a provoqué l’indignation des consommateurs.

Cette hausse concerne particulièrement les poissons prisés par les Marocains pendant le mois sacré, comme les crevettes, les calamars et les soles.

Le kilo de crevettes coûte 140 dirhams, les sardines entre 15 et 20 dirhams, les soles 120 dirhams, le congre entre 50 et 60 dirhams et les calamars 140 dirhams. Selon un professionnel du secteur, les prix des poissons se sont envolés vu que la demande dépasse l’offre pendant le mois de Ramadan. «Les tarifs des poissons dépendent des conditions météorologiques. Lorsque la mer est agitée, la tâche est compliquée pour les pêcheurs, ce qui entraîne une augmentation des prix», souligne-t-on.

Cette flambée des prix a d’ailleurs fait réagir les internautes qui ont appelé le ministère de tutelle à intervenir pour réguler les tarifs à l’approche du mois sacré.

H.M.