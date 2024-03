Les prix de la volaille s’envolent avant le Ramadan

A quelques jours du mois de Ramadan, les prix de la volaille ont connu une hausse importante, ce qui a provoqué la colère des consommateurs. Le coût du kilo a en effet grimpé à 22 dirhams.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a confirmé cette hausse des prix, soulignant que le kilo coûte 19 dirhams dans les marchés de gros et 18 dirhams dans les fermes.

Il a précisé que la demande dépasse actuellement l’offre à cause des conditions climatiques et la baisse de la production, ce qui explique cette hausse. Notre source a aussi assuré que le gaz utilisé pour réchauffer les poussinières pendant l’hiver et la hausse des prix de l’alimentation sont également derrière cette envolée des tarifs. «Le retard des pluies risque aussi de pousser certains éleveurs à suspendre leur activité, ce qui affectera la production davantage», a-t-il déploré.

Rappelons que d’après les calculs astronomiques, le Ramadan débutera le mardi 12 mars 2024. La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

H.M.