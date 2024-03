Canada: le taux de chômage augmente

Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de chômage au Canada a légèrement augmenté à 5,8% en février contre 5,7% le mois d’avant, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Le secteur des services a connu la plus grande croissance avec un gain de 26.000 emplois, tandis que les services professionnels, scientifiques et techniques ont généré 18.000 emplois de plus.

Ces gains ont cependant été compensés par des reculs de l’emploi notamment dans les secteurs de l’enseignement (-17.000) et de la fabrication (-14.000), a précisé l’agence.

En février, le salaire horaire moyen des employés a augmenté, sur une base annuelle, de 5%.

Le marché de l’emploi demeure solide au Canada malgré le ralentissement de l’économie, l’inflation et les taux d’intérêt élevés. L’économie canadienne a créé 41.000 emplois en février.

Les principaux gains enregistrés dans l’emploi au pays en février ont eu lieu en Alberta (+17.000) et en Nouvelle-Écosse (+6.300).

La province où l’emploi a le plus reculé au cours de la période est le Manitoba avec une perte de 5.300 emplois.