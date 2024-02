Vents violents au Maroc : le trafic aérien fortement perturbé (PHOTO)

De fortes rafales de vent ont touché plusieurs régions du Maroc ce vendredi 9 février 2024, causant des perturbations dans le trafic aérien.

À l’aéroport Tétouan Saniat R’mel, les vols à destination d’Alicante (08h10) et de Madrid (11h05) ont été annulés. Idem pour l’aéroport Mohammed V de Casablanca où le vol en provenance de Madrid (13h05), Zagora (13h25) et Nador (13h40) ont été annulés. Plusieurs vols ont également été retardés, c’est notamment le cas des vols en provenance de Séville, Dubai, Bologne et Lyon.

Ci-dessous, l’état de la situation à 16h00 ce vendredi 9 février 2024 selon une source autorisée à l’ONDA:

– Casablanca Mohammed V : 4 vols à l’arrivée déroutés vers d’autres aéroports et 2 vols annulés au départ.

– Tanger Ibn Batouta : 6 vols à l’arrivée déroutés vers d’autres aéroports, 5 vols annulés au départ et un vol retardé;

– Oujda Angads : un vol à l’arrivée dérouté vers un autre aéroport et un vol annulé au départ;

– Nador EL Aroui : 2 vols à l’arrivée déroutés vers d’autres aéroports, 5 vols annulés au départ et un vol retardé;

– Tétouan Saniat R’mel : 3 vols à l’arrivée déroutés vers d’autres aéroports et 2 vols annulés au départ;

– Al Hoceïma Acharrif Al Idrissi : un vol annulé au départ;

– Ouarzazate : un vol annulé au départ

L’Office national des aéroports (ONDA) a d’ailleurs envoyé un message sur X (ex-twitter) aux voyageurs : « En raison de fortes rafales de vent observées dans plusieurs provinces du Royaume, nous invitons les passagers à se renseigner, avant de se rendre à l’aéroport, sur le statut des vols en contactant notre call center : 0801000224 ou celui de leurs compagnies », peut-on lire sur la page de l’ONDA.

Pour rappel, depuis les premières heures de ce vendredi, de fortes pluies et de violentes rafales de vent s’abattent sur Casablanca, ce qui a semé la panique parmi les habitants.

Plusieurs internautes ont mis en garde contre les chutes d’arbres, de poteaux ou de panneaux publicitaires à cause des mauvaises conditions météorologiques. Ils ont également appelé à davantage de vigilance sur les routes afin de prévenir les accidents de la circulation.