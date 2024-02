ElGrande Toto reporte son concert à Barcelone (PHOTO)

Taha Fahsi, alias ElGrande Toto, a annoncé le report de son concert, qui était prévu mercredi à Barcelone, à cause de son état de santé.

Sur son compte Instagram, le rappeur marocain a écrit : «A cause de mon état de santé, je ne pourrai pas me produire ce soir à Barcelone. Je m’excuse auprès de tous mes fans. J’ai fait le maximum pour me sentir mieux mais mon état ne me permet pas de monter sur scène».

El Grande Toto a également annoncé que le concert a été reporté au mardi 13 février. «Désolé encore une fois», a ajouté l’artiste.

H.M.