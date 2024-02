Conseil de gouvernement : trois nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences – Département Inclusion économique, Petite entreprise et Emploi, Mme Wafa Asri et M. Abdellatif Beradi ont été nommés respectivement secrétaire générale et directeur de l’Emploi, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Ibtissam El Hammoumi a été nommée directrice de l’Agence Urbaine d’Agadir, a poursuivi M. Baitas.