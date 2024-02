CAN 2023: la RD Congo rejoint le dernier carré

La RD Congo s’est qualifiée au dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, en battant la Guinée par 3 buts à 1 (mi-temps 1-1), vendredi soir au stade Alassane Ouattara à Abidjan, en quart de finale.

Deuxième du groupe F derrière le Maroc, la RD Congo s’est qualifiée en huitièmes grâce à trois matches nuls face à la Zambie, la Tanzanie et le Maroc. Les Congolais ont ensuite éliminé l’Égypte aux tirs au but (1-1, 8-7 t.a.b.).

La Guinée s’est qualifiée, quant à elle, parmi les meilleurs troisièmes avec quatre points derrière le Sénégal et le Cameroun grâce à une victoire contre la Zambie et un match nul face au Cameroun. Les Guinéens se sont défaits de la Guinée Équatoriale en huitièmes de finale.

Après un round d’observation qui n’a pas duré longtemps, la Guinée a réussi à prendre l’avantage sur un pénalty, provoqué par Mohamed Bayo, qui a été bousculé dans la surface de réparation par le capitaine des Léopards Chancel Mbemba. Bayo s’est fait justice en prenant le gardien de la Guinée, Mpasi, à contre-pied sur un plat du pied droit sous la barre (20è).

La réaction des Congolais n’a pas tardé, puisque Mbemba a remis les pendules à l’heure sept minutes plus tard. À la réception d’un corner frappé sur la gauche, Mbemba contrôle le ballon au second poteau, reprend le cuir de volée et le propulse dans les filets de la Guinée.

Lors de la seconde période, la Guinée semblait proche de doubler la mise en multipliant les assauts sur la cage du gardien congolais, mais c’est finalement les Léopards qui prennent l’avantage au tableau d’affichage dans cette rencontre. La RDC a corsé l’addition grâce à un pénalty transformé par Yoane Wissa (65è), avant de prendre le large sur un coup franc exécuté par Arthur Masuaku (82).

La RD Congo sera opposée au Mali ou à la Côte d’Ivoire en demi-finale. Le match aura lieu mercredi prochain à 21h00 dans ce même stade Alassane-Ouattara d’Abidjan.

Plus tôt, le Nigéria a composté le premier billet du carré d’as en venant à bout de l’Angola 1 à 0. Le Nigéria affrontera en demi-finale le vainqueur du quart entre le Cap-Vert et l’Afrique du sud, prévu samedi.

S.L.