Décès de Jacques Delors : le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Mme Martine Aubry, Maire de Lille, suite au décès de son père Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande émotion la triste nouvelle du décès de feu Jaques Delors.

« Partageant votre peine dans cette épreuve, Je vous adresse, ainsi qu’à l’ensemble des proches et amis du défunt, Mes sincères condoléances et l’expression de Ma profonde compassion », souligne Sa Majesté le Roi.

« Vous savez l’estime et le respect très profonds que J’avais pour lui. En cette douloureuse circonstance, Je Me remémore Nos rencontres et, particulièrement, la bienveillance qu’il témoigna lors du stage que Je suivis à la Commission européenne », indique le Souverain.

En cette triste circonstance, SM le Roi a tenu à saluer la mémoire de ce « grand homme d’État, acteur essentiel de la construction européenne qui, tout au long de son remarquable parcours politique, s’est engagé en faveur d’une plus grande justice sociale », affirmant que « le Maroc perd en lui un grand ami qui a contribué activement à la consolidation des relations euro-méditerranéennes ».