Laâyoune: un trafiquant d’eau de vie dans les filets de la police

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la Sûreté nationale de Laâyoune ont procédé, jeudi soir, à l’arrestation d’un repris de justice recherché au niveau national, pour son implication présumée dans une affaire de préparation et de trafic d’eau de vie, apprend-on de source sécuritaire.

Le suspect, âgé de 44 ans, a été interpellé en flagrant délit de possession et de commercialisation de l’eau de vie, précise la même source, notant que les perquisitions effectuées à son domicile ont permis de saisir 440 litres de cette boisson alcoolisée, 4 tonnes de produits liquides de fermentation, plus de 24 barils, 16 cocottes-minutes, 10 bombonnes de gaz et 14 fourneaux.

Selon la même source, l’opération de pointage dans la base de données de la Sûreté Nationale a montré que le prévenu fait l’objet de deux mandats de recherche au niveau national pour son implication présumée dans deux affaires similaires relatives à la vente de boissons alcoolisées sans autorisation.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, et déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, ajoute-t-on.

S.L.