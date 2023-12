Virus mortel chez les moutons: un député tire la sonnette d’alarme

Rachid Hammouni a tiré la sonnette d’alarme suite à la propagation d’un virus causant le décès de plusieurs moutons, dans la région de Fès et Meknès.

Dans une question écrite adressée au ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le député PPSiste a indiqué que les «kessabas» de la région ont perdu récemment des dizaines de têtes de bétail, ce qui a lourdement affecté leur activité.

Selon Hammouni, il s’agit de la clavelée ovine, une maladie virale infectieuse, hautement contagieuse, virulente, inoculable et spécifique du mouton. Elle est due à un virus de la famille des Poxviridae. Ce virus se présente sous forme de ganglions et de cloques au niveau de la tête, de l’épaule et des pâtes de la bête qui finit par y succomber.

Et d’ajouter que cette maladie pourrait constituer un véritable risque pour la santé des consommateurs.

Le député a ainsi appelé le ministère de l’Agriculture à intervenir en urgence afin de mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour protéger les bétails et la santé des consommateurs.

H.M.