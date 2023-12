Tarik El Malki nommé directeur général de l’ISCAE

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) a annoncé la nomination de Tarik El Malki en tant que directeur général du Groupe.

Cette nomination de M. EL Malki, lors d’une réunion jeudi du Conseil de gouvernement, ouvre un nouveau chapitre dans la vie de cette institution de renommée, indique le Groupe dans un communiqué.

« Titulaire d’un doctorat en Sciences Économiques de l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, M. El Malki a intégré le Groupe ISCAE en 2011 en tant qu’enseignant-chercheur avant d’occuper des fonctions de direction », souligne la même source. Doté d’une solide expérience dans l’enseignement supérieur et la gestion au sein de l’administration publique, il a assuré la fonction de directeur général par intérim du Groupe ISCAE depuis juillet 2023.

En outre, il a occupé plusieurs postes, en tant que directeur de la direction du développement, des relations Iiternationales et de la communication entre 2016 et 2019, puis directeur de l’ISCAE-Rabat entre 2019 et 2023.

Son parcours académique dénote d’un engagement constant envers l’excellence pédagogique et professionnelle, témoignant ainsi de sa détermination à réaliser des objectifs ambitieux pour le développement du Groupe ISCAE.

M. El Malki a joué un rôle important dans le succès de plusieurs organisations de premier plan et a occupé de multiples responsabilités dans divers domaines d’activités.

En qualité de président de l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc (ORSEM), il a contribué à faire de cet observatoire une structure qui s’impose progressivement dans le milieu scientifique.

Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur des thématiques liées à l’économie nationale, la responsabilité sociale et environnementale , le développement durable et l’entrepreneuriat.

Ainsi, il a publié plusieurs ouvrages, dont « a Responsabilité sociale des Entreprises : le cas du Maroc » (éditions Afrique-Orient, 2014) ; « Au-delà de tout clivage : regards croisés sur le Maroc de demain » (coécrit avec Nabil ADEL ; éditions Afrique- Orient, 2017) ; « Le Maroc : quelles voies d’émergence ? » ; éditions Afrique-Orient, 2020. Il intervient régulièrement dans les médias dans le cadre des débats nationaux à caractère économique et social.