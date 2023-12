Table ronde: le Digital au service de l’Éducation (VIDEO)

L’école s’inscrit, aujourd’hui, pleinement dans le mouvement de la transformation digitale. Désormais, le numérique n’est plus un choix mais une nécessité. Tirer véritablement le meilleur parti d’une nouvelle ère technologique au sein du système éducatif dépend de la force et de l’adaptabilité de nos réseaux, qui doivent continuer à évoluer en fonction des besoins changeants des apprenants et du personnel enseignant. À cette fin, il est essentiel d’identifier et de déployer les bonnes solutions. C’est pour débattre du sujet que Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation de Ilham Laaziz, directrice du programme GENIE au sein du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Kenza Bouziri, directrice Communication Corporate & RSE – inwi, Lamia Outgenza, directrice générale d’International Education Group (IEG), Salma Karim, chef du département Capital humain et Innovation – Agence de développement du digital, et Otman Harrak, general manager ALX Morocco, co-fondateur de Pip Pip Yalah et de Popcard.

Voici le premier extrait de cette table ronde.