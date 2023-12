Le roi Mohammed VI écrit au roi de Bahreïn

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au roi de Bahreïn, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple bahreïni frère.

Le roi saisit cette occasion pour exprimer sa satisfaction du progrès considérable que connaissent les relations de coopération constructive et de solidarité étroite unissant les deux pays, réitérant sa ferme détermination à poursuivre l’action commune, afin d’approfondir davantage ces relations et de les élargir à différents domaines pour le bien des deux peuples frères.

De même, le roi implore le Tout-Puissant de renouveler pareille heureuse occasion dans la santé et le bonheur pour le Souverain de Bahreïn et dans davantage de progrès et de prospérité pour le peuple bahreïni, sous la sage conduite de Hamad Ben Issa Al Khalifa.

S.L.