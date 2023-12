Conseil de gouvernement : nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Amine Idrissi Belkasmi a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Marrakech, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, MM. Abdallah Oulmaati et Mohamed El Mediouni ont été nommés respectivement doyen de le Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, et directeur de l’École supérieure de technologie d’Agadir, a fait savoir M. Baitas.

Au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la culture, Mehdi Zouak a été nommé directeur de l’Institut national des Beaux Arts, a-t-il ajouté.