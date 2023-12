La Peugeot E-3008, finaliste pour le prix « Car Of The Year »

Les 59 membres du jury de la Voiture Européenne de l’Année (COTY, pour Car of the Year), représentant 22 pays du continent, ont sélectionné parmi les 28 modèles candidats, le nouveau PEUGEOT E-3008 pour intégrer la liste des 7 prétendants à la victoire finale. C’est la 7ème fois au cours des 10 dernières années qu’un modèle de la marque PEUGEOT intègre la phase finale.

PEUGEOT a métamorphosé le 3008 portant à un niveau inédit la créativité de son design, le plaisir de conduite ainsi que les performances électriques de premier plan pour créer le nouveau PEUGEOT E-3008 :

ALLURE d’un SUV fastback au design réinventé et efficient.

EMOTION générée par le nouveau PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® qui porte le plaisir de conduire à un niveau inédit.

EXCELLENCE des performances et des autonomies 100 % électriques, jusqu’à 700 km, grâce à la nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis.

Ni catégories, ni subdivisions, ni classes : il n’y a qu’une seule lauréate à la Voiture de l’Année, et la gagnante du Car Of The Year 2024 sera annoncée le 26 février à Genève (Suisse).

Avec le nouveau E-3008, PEUGEOT intègre le cercle fermé des finalistes du prix de la Voiture Européenne de l’Année pour la 7ème fois depuis 2013. La 408 a été sélectionnée fin 2022, la 308 fin 2021, la 208 fin 2019 (vainqueur en 2020), la 508 (berline et SW) fin 2018, la 3008 fin 2016 (vainqueur en 2017) et la précédente génération de 308 (berline et SW) fin 2013 (vainqueur en 2014).

Le prix COTY et le plus convoité de l’industrie automobile. Ses 59 jurés sont issus de 22 pays européens. Chacun a désigné ses 7 finalistes lors d’un premier vote parmi 28 concurrents d’une longue liste. La liste des candidats et des finalistes peut être consultée sur le site de la Voiture de l’Année.

Le nouveau PEUGEOT E-3008, le Next-Level Electric Fastback SUV, incarne le passage au niveau supérieur grâce à la toute nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis dont le PEUGEOT E-3008 est le premier modèle à bénéficier. Une plateforme innovante, conçue pour offrir les meilleures prestations de sa catégorie sur les critères les plus importants pour les clients : l’autonomie (jusqu’à 700 km), le temps de recharge (100 km en 10mn), le plaisir de conduite, les performances, l’efficience de la conception (moins de 14kWh / 100km) et les services connectés (Trip planner, Smart charging, fonctions remote via smartphone et mises à jour « Over The Air »).

Le nouveau PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® fait passer le plaisir de conduite à un niveau supérieur avec un spectaculaire écran panoramique HD flottant et incurvé de 21 pouces qui réunit le combiné tête haute et l’écran central tactile.