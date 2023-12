Casablanca: un double meurtre secoue hay Mohammadi

La ville de Casablanca a été secouée jeudi par un terrible crime à Hay Mohammadi. Selon une source de Le Site info, un individu a tué sa femme et sa mère suite à une violente dispute. Le mis en cause a mortellement poignardé son épouse au niveau du cou et a également blessé sa mère pendant que celle-ci tentait de les réconcilier.

Les deux victimes sont décédées sur le coup, tandis que le coupable a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant de la fenêtre de son appartement, situé au 2ème étage. Il s’en est miraculeusement sorti mais a eu de nombreuses blessures.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. Le mis en cause, grièvement blessé, a également été évacué en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

En parallèle, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.