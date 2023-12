FIFM: une autre actrice marocaine annonce sa grossesse sur le tapis rouge (PHOTO)

Après Nadia Kounda, l’actrice marocaine Hasnae Moumni a, à son tour, annoncé sa grossesse sur le tapis rouge du festival international du film de Marrakech (FIFM).

Vêtue d’une belle robe noire, l’artiste, accompagnée de son mari, a pris la pose devant les photographes.

Les photos de Hasnae Moumni, qui semble à un stade avancé de sa grossesse, a fait le tour de la Toile. Les internautes n’ont d’ailleurs pas manqué de louer la beauté de l’actrice, estimant que la grossesse lui allait à ravir.

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le Festival International du Film de Marrakech se veut un lieu d’expression et de découverte pour des cinéastes de renom venant de plusieurs pays, afin de présenter et de faire découvrir leurs œuvres cinématographiques, dans un environnement d’échange, de partage et d’enrichissement culturel et artistique.

Organisée du 24 novembre courant au 02 décembre prochain, la 20ème édition du FIFM fait la part belle au cinéma national avec la présentation cette année d’une sélection de cinq films marocains dans le cadre de la catégorie « Panorama ».

H.M.