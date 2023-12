Enseignement: les conclusions de la réunion entre la commission ministérielle et les syndicats

Par LeSiteinfo avec MAP

La commission ministérielle tripartie et les syndicats les plus représentatifs de l’enseignement, signataires de l’accord du 14 janvier 2023, se sont réunis, jeudi, au siège du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Rabat.

La réunion, présidée par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a connu la participation du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que les secrétaires généraux des syndicats les plus représentatifs de l’enseignement à savoir, l’Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et la Fédération démocratique du travail (FDT).

Cette réunion fait suite à la rencontre présidée le 27 novembre par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué du ministère, notant que « le gouvernement a répondu aux demandes présentées par les syndicats éducatifs, en particulier en gelant le statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale pour l’amender ».

La réunion « s’est déroulée dans une atmosphère positive visant à créer une dynamique favorable à la résolution des questions faisant l’objet de discussions », ajoute la même source.

Après des discussions approfondies et responsables, un accord a été conclu pour émettre une circulaire ministérielle confirmant le gel du nouveau statut des fonctionnaires et la suspension de toutes ses dispositions jusqu’à la fin des sessions de dialogue prévue au 15 janvier 2024 au plus tard, précise le communiqué, soulignant qu’une réunion sera tenue le mercredi 6 décembre prochain pour examiner toutes les propositions relatives à l’amélioration des revenus des enseignants, dans le but de les mettre en œuvre à partir de l’année 2024.

Il a également été convenu, poursuit la même source, « d’organiser le concours d’accès aux centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation à sa date prévue, dans le but de fournir les effectifs nécessaires d’enseignants et de soutien pour l’année scolaire à venir 2024/2025, et d’appliquer les sanctions disciplinaires prévues par le statut de la fonction publique ».

Par ailleurs, les représentants des syndicats d’enseignants se sont engagés à présenter leurs propositions concernant les dossiers en suspens, qui seront examinées par le comité technique lors de la réunion prévue la semaine prochaine, détaille le ministère.

Et de conclure que cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement à répondre positivement aux attentes des enseignants, garantissant ainsi la reprise normale des cours dans les établissements d’enseignement publics, au service de l’intérêt supérieur des élèves.

S.L