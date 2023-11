FIFM: l’actrice Nadia Kounda dévoile sa grossesse sur le tapis rouge

Nadia Kounda a fait une belle surprise à ses fans lors du Festival international du film de Marrakech. L’actrice marocaine a en effet dévoilé sa grossesse lors de son passage sur le tapis rouge.

Vêtue d’une belle robe jaune moutarde, Kounda a fièrement affiché son baby bump et pris la pose devant les nombreux photographes.

Rappelons que le FIFM, qui souffle cette année sa vingtième bougie, célèbre le cinéma dans toutes ses facettes avec une programmation foisonnante et diversifiée en présence des plus grandes vedettes du cinéma mondial et marocain.

Organisée du 24 novembre courant au 02 décembre prochain, la 20ème édition fait la part belle au cinéma national avec la présentation cette année d’une sélection de cinq films marocains dans le cadre de la catégorie « Panorama ».

H.M.