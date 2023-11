Huile d’olive: le prix du litre dépasse 100 dirhams !

Les prix de l’huile d’olive ont connu une hausse fulgurante malgré la décision du gouvernement d’interdire les exportations afin de réguler les tarifs.

Aujourd’hui, le litre d’huile d’olive coûte entre 100 et 110 dirhams, ce qui provoqué la colère des consommateurs, désormais incapables, pour la plupart, de s’en procurer.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur dans la région d’Al Ksiba, province de Béni Mellal, a confirmé cette envolée des prix, expliquant que cette hausse est due à l’absence de pluies à et la culture précoce des olives.

«La baisse de production a provoqué cette flambée dans toutes les régions du Maroc. Aujourd’hui, il faut débourser 500 dirhams pour avoir cinq litres d’huile d’olive. C’est un coup dur pour les ménages», a-t-il déploré.

Rappelons que le gouvernement avait décidé de soumettre l’huile d’olive et ses dérivés à des restrictions sur les exportations. Ces restrictions concernent, entre autres, les olives à l’état frais et réfrigéré, l’huile d’olive et ses fractions, même raffinées et les olives sèches. Cela, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi 89-13, se rapportant au commerce extérieur.

Ces mesures d’interdiction d’exportation de l’huile d’olive demeurent effectives jusqu’au 31décembre 2024.

