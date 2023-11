L’artiste Hatim Ammor refuse de se produire en Algérie (VIDEO)

L’artiste marocain Hatim Ammor a révélé lors de sa dernière sortie médiatique avoir reçu de nombreuses offres pour effectuer des concerts artistiques en Algérie, mais il a refusé : « Celui qui nous impose un embargo, nous lui imposons un embargo », avait-il expliqué.

Questionné sur sa préférence entre Samira Said et Saad Lamjarred en tant qu’artistes. Hatim Ammor a opté pour son ami. « Saad Lamjarred a contribué à la diffusion et la promotion de la chanson et la langue marocaine dans le monde arabe. La Diva Samira Said a contribué à la diffusion de la chanson arabe », note Hatim Ammor.