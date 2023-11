L’artiste Nouamane Lahlou chante pour Gaza (VIDEO)

L’artiste Nouamane Lahlou a rendu public sur Youtube sa dernière chanson qu’il a dédié à Gaza.

Le nouveau titre de Nouamane Lahlou est nommé « Gaza et les faux témoins ». La chanson est écrite par Said Moutawakkil, arrangé et interprété par Youssef El Khazen, tandis que le fond de la vidéo est de Bouchra Azmi.

Il est à noter que Nouamane Lahlou s’apprête à faire part du premier prime de la deuxième saison de l’émission « Starlight », qui sera diffusée ce mardi soir sur 2M. Lahlou participe au jury de ce programme, aux côtés de Asmaa Lamnawar, Douzi, Aminux et Hatim Ammpr, qui a remplacé l’artiste Latifa Raafat.