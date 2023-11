Un phénomène lumineux dans le ciel de Marrakech

Une sorte d’ « ovni » (objet volant non identifié) a été aperçu le week-end dernier dans le ciel de Marrakech. Et plusieurs vidéos de ce phénomène étrange ont été filmées par les citoyens.

Tous ces enregistrements vidéos ont été largement partagés et commentés sur les réseaux sociaux, montrant cet « ovni » » traversant le ciel à très grande vitesse et suscitant ainsi la curiosité de tous les citoyens, dont certains se sont interrogés s’il ne s’agissait pas d’un astéroïde. Selon les vidéos que Le Site info a visionnées, de nombreux citoyens ont été pris de panique, craignant même que cet « ovni » ne s’écrase sur la Terre.

« Il peut s’agir d’une météorite (de quelques cm ou dizaines de cm) qui est rentrée dans l’atmosphère et qui s’est brûlée à cause de la grande décélération de 100,000 km/h à 0 et le frottement avec l’air). On l’appelle boule de feu ou « fire ball ». Ca peut aussi être expliqué par l’entrée en atmosphère d’un déchet d’un satellite ou d’une fusée de lancement », souligne Zakaria Guelzim, astronome amateur.

A noter que ce phénomène étrange a déjà été constaté dans plusieurs autres villes comme Casablanca, El Jadida et Rabat.

H.M.