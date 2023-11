Décarbonisation de l’agriculture : zoom sur l‘approche scientifique de l’OCP

Face aux défis de l’agriculture et de l’environnement, la sécurité alimentaire mondiale et la durabilité environnementale peuvent-elles être réalisées grâce à une approche de fertilisation personnalisée et à l’amélioration de la santé des sols ? Les efforts du groupe OCP dans ce domaine illustrent son engagement à trouver des solutions scientifiques pour relever ces challenges. Une approche qui offre des perspectives prometteuses pour l’avenir de la sécurité alimentaire mondiale et la transition vers une agriculture décarbonisée.

En s’engageant à être présent en Afrique, en collaborant avec les parties prenantes, en plaçant l’agriculteur au centre de ses efforts et en s’appuyant sur la science et la technologie, OCP Group ouvre la voie à une transformation positive du secteur agricole en Afrique subsaharienne. Cette approche représente une opportunité majeure pour accroître la productivité agricole, réduire la dépendance aux importations alimentaires et favoriser le développement économique durable de la région.

Dans le cadre de l’événement «The Voice of Africa» organisé par l’UM6P sur la sécurité alimentaire et la durabilité, Ilias El Fali, responsable de la stratégie d’entreprise, de la durabilité et de l’innovation au sein de l’OCP, a partagé ses points de vue sur les défis liés à la sécurité alimentaire et les efforts déployés par l’OCP pour décarboniser l’agriculture. Lors de son intervention, El Fali a souligné le défi majeur auquel le groupe est confronté aujourd’hui : comment nourrir une population en constante croissance, qui devrait atteindre 10 milliards de personnes d’ici 2050, avec moins de terres arables et sans détruire l’environnement. Il note que la population mondiale augmente tandis que les terres arables diminuent en raison de la nécessité de mettre fin à la déforestation. Pour relever ce défi, il est essentiel d’augmenter les rendements agricoles de manière durable. Le responsable souligne que l’approche de l’OCP repose sur une fertilisation personnalisée et l’amélioration de la santé des sols. «Comment pouvons-nous nourrir une population en croissance constante, qui devrait atteindre 10 milliards de personnes d’ici 2050, avec moins de terres cultivables et sans détruire l’environnement ? C’est vraiment l’un des principaux défis auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui. La population augmente clairement. Les terres cultivables diminuent car nous devons arrêter la déforestation. Nous devons donc augmenter les rendements. Le problème est que si nous faisons comme par le passé, lors des révolutions vertes précédentes, en utilisant une application intensive d’engrais et une utilisation extensive des terres, cela aura des conséquences sur l’environnement. Les sols se dégradent, et il s’agit là d’une ressource non renouvelable, du moins pas de notre vivant. Un tiers des sols mondiaux sont dégradés principalement en raison de carences en éléments nutritifs, d’érosion, d’années de mauvaise gestion, de l’application excessive d’engrais standard, du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Lorsque vous appliquez des formules d’engrais déséquilibrées, les engrais azotés s’évaporent dans l’atmosphère et contribuent au réchauffement climatique. Le problème, c’est que l’agriculture est également l’un des secteurs les plus vulnérables au réchauffement climatique. Nous observons donc ici une contradiction. Mais la conviction fondamentale que nous avons à l’OCP est que nous pouvons résoudre ce problème. Et nous pouvons le faire grâce à la fertilisation personnalisée et à l’amélioration de la santé des sols», explique El Fali. Il faut savoir qu’aujourd’hui près de la moitié des sols mondiaux souffrent encore de carences en phosphore, ce qui limite les rendements et entraîne des émissions de gaz à effet de serre déséquilibrées. En personnalisant les fertilisants, il est possible d’équilibrer les nutriments dans le sol, ce qui permet d’augmenter les rendements tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. De plus, cette approche personnalisée est rentable, car seuls les nutriments nécessaires à la plante sont utilisés.

10 à 20% des émissions mondiales de carbone pourraient être séquestrées dans les sols

L’intervenant souligne également l’importance des avancées technologiques dans ce domaine. Grâce à des technologies telles que l’intelligence artificielle et la télédétection, il est désormais possible de personnaliser les fertilisations à moindre coût. En équilibrant les nutriments dans le sol, il est également possible de favoriser le stockage du carbone, avec un potentiel immense. On estime que 10 à 20% des émissions mondiales pourraient être séquestrées dans les sols, ce qui permettrait à l’agriculture de passer d’une source de réchauffement climatique à une solution de capture de carbone.

Mieux comprendre les sols tropicaux africains

El Fali n’a pas manqué de souligner l’engagement du groupe à soutenir les agriculteurs africains et à accroître leur productivité tout en préservant l’environnement. En mettant en œuvre une approche novatrice axée sur la fertilisation personnalisée et l’amélioration de la santé des sols, OCP Group vise à favoriser une agriculture à haute productivité et positive pour le climat. Une approche qui peut jouer un rôle crucial dans la transformation du secteur agricole en Afrique subsaharienne, où les terres arables inexploitées constituent 60% du total mondial, les rendements agricoles représentent un quart de la moyenne mondiale et l’utilisation d’engrais seulement un dixième.

Pour réussir à grande échelle, le responsable souligne quatre éléments clés. Tout d’abord, il est essentiel d’être présent et de démontrer un engagement envers l’agriculture en Afrique. Pour répondre aux besoins du continent, OCP Group a créé OCP Africa, une filiale dédiée à l’Afrique, et a investi dans les capacités de production.

«Cette présence constante permet de renforcer les chaînes d’approvisionnement et d’encourager les investissements», explique-t-il.

Deuxièmement, une collaboration étroite avec les parties prenantes de la chaîne de valeur est indispensable. Cela inclut en premier lieu les gouvernements, car les politiques et les stratégies jouent un rôle déterminant. Cependant, il est également crucial de travailler avec d’autres acteurs afin de créer des écosystèmes autour des agriculteurs, favorisant ainsi leur réussite. Troisièmement, la centralité de l’agriculteur est primordiale dans la transformation du secteur. C’est dans ce contexte qu’OCP Africa a développé un programme appelé AgriBooster, qui propose des services personnalisés aux agriculteurs, en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Cette approche centrée sur l’agriculteur favorise une meilleure adoption des pratiques agricoles durables.

Enfin, El Fali souligne l’importance de la science et de la technologie pour soutenir cette transformation agricole. OCP Group s’engage à exploiter les technologies disponibles et à collaborer avec les universités ainsi que les centres de recherche pour mieux comprendre les sols tropicaux africains. Une approche scientifique qui permettra d’adapter les connaissances agricoles existantes aux spécificités des sols tropicaux, ouvrant ainsi la voie à des pratiques agricoles plus efficaces et durables.

Ilias El Fali

Responsable de la stratégie d’entreprise, de la durabilité et de l’innovation au sein du Groupe OCP

«Notre mission à l’OCP est d’accélérer la transition vers une agriculture à haute productivité et à impact climatique positif. Et vous avez raison de souligner l’importance de l’Afrique, car c’est là que nous pensons que les chances de réussite sont les plus élevées. Il y a certaines données que nous connaissons tous maintenant. L’Afrique abrite 60% des terres arables inexploitées dans le monde. Les rendements y représentent un quart de la moyenne mondiale et l’utilisation d’engrais un dixième de la moyenne mondiale. Le potentiel d’amélioration est donc énorme. De plus, en Afrique, nous pouvons nous permettre de ne pas suivre les voies historiques habituelles et d’inventer une nouvelle façon de faire de l’agriculture.»

Modeste Kouamé / Les Inspirations ÉCO