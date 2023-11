L’éditeur Abdelkader Retnani tire sa révérence

Nous venons d’apprendre le décès de l’éditeur marocain Abdelkader Retnani. À la tête de la maison d’édition « La Croisée des Chemins », Abdelkader Retnani était un fervent défenseur du livre au Maroc. Et il comptait plusieurs cordes à son arc.

L’homme de lettre est décédé à Rabat lundi 13 novembre, tard dans la soirée, des suites d’une longue maladie. Il avait 78 ans.

Retnani a édité plus de 600 livres en arabe et en français. Il a été ancien secrétaire général de l’Association des éditeurs africains francophones et président fondateur de l’Association marocaine des professionnels du livre.

Il était aussi consultant auprès des organismes internationaux, dont l’Agence intergouvernementale de la francophonie et l’Unesco. En 2015, il a été nommé président de l’union des éditeurs du Maroc.

Infatiguable et engagé jusqu’à son dernier souffle, Abdelkader Retnani a été décoré par Feu le roi Hassan II du Ouissam alaouite. Au moment où nous écrivons ces lignes, les messages se multiplient sur la Toile pour lui rendre hommage.

S.L