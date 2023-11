Royal Air Maroc, sponsor officiel d’un festival de Jazz à Dakar

Par LeSiteinfo avec MAP

La 7-ème édition du festival Dakar-Gorée jazz a été lancée, vendredi soir, à la capitale sénégalaise Dakar, par une réception organisée par la compagnie nationale aérienne Royal air Maroc (RAM), sponsor et transporteur officiel des participants à cet événement.

La soirée de gala a vu la présence de nombreuses personnalités sénégalaises et marocaines de divers domaines, notamment l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Dakar, Hassan Naciri et l’ancien ministre d’Etat sénégalais, président du Conseil d’administration de l’Agence des investissements et des grands travaux du Sénégal Apix SA, Abdoul Fall, ainsi que de directeurs et responsables de journaux venus du Maroc et de membres de la communauté marocaine établie au Sénégal.

Ont été conviés également à cette soirée la représentante du maire de Dakar, les représentants des aéroports de Dakar, de la douane, de la police, des agences de voyage, ainsi que les partenaires de la RAM.

S’exprimant à cette occasion, le Directeur de la Communication de Royal Air Maroc, Hakim Challot, a indiqué que ce festival est un rendez-vous qui fait rayonner l’art et la culture au Sénégal, ajoutant que la Royal air Maroc est fière d’accompagner cette manifestation culturelle.

« Notre rôle est d’accompagner les promoteurs de l’Art en Afrique », a indiqué M. Challot, notant que la RAM œuvre constamment à renforcer les relations historiques entre le Maroc et le Sénégal.

Il a fait savoir qu’il s’agit de la sixième fois consécutive que la RAM accompagne cette manifestation culturelle, précisant que la Royal Air Maroc est partenaire avec les grands festivals et manifestations culturels dans le continent africain.

M. Challot a affirmé que la RAM continue de placer l’art et la culture en général, au cœur de sa politique en Afrique dans le but de les promouvoir, faisant part à cette occasion de sa gratitude à tous les partenaires de la compagnie nationale.

Pour sa part, le directeur du festival Dakar-Gorée jazz, Amadou koly Niang, a salué la compagnie Royal air Maroc pour avoir sponsorisé cet événement culturel et facilité son organisation.

M. Niang a mis en avant la coopération avec la RAM principale partenaire de cet événement, en saluant les efforts des responsables de la compagnie nationale marocaine pour soutenir cette manifestation .

Il a expliqué que le festival Dakar-Gorée jazz est une opportunité pour renforcer davantage les relations excellentes entre le Royaume du Maroc et le Sénégal à travers la culture.

La soirée de gala a été agrémentée par des prestations animées par plusieurs groupes de Jazz notamment, le groupe de l’artiste Kathryn Farmer et Sénia quintet.

Le festival Dakar-Gorée jazz est un événement majeur inscrit dans le calendrier culturel du Sénégal. Son objectif est de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel et historique africain et sénégalais, et de promouvoir le tourisme.

A signaler que depuis des années, la RAM accompagne les grandes manifestations culturelles en Afrique, dont la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar (Dakar’t), le Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA) en Côte d’Ivoire, la Biennale africaine de la photographie à Bamako, le Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO) et le Festival Ecrans Noirs de Yaoundé.

La RAM est présente au Sénégal depuis mars 1958, lorsqu’elle avait ouvert la ligne Casablanca-Dakar qui fut l’une des premières routes aériennes internationales de la compagnie. Au fil du temps, et grâce à la collaboration exemplaire des autorités sénégalaises et marocaines, la ligne est devenue l’une des plus importantes de Royal Air Maroc assurant le transport de plus de 200 mille passagers par an.