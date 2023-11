Prix de la volaille: la Toile s’indigne

Les prix de la volaille poursuivent leur flambée dans les différents points de vente du Royaume, provoquant la colère des consommateurs et des professionnels du secteur. Sur la Toile, les internautes ont également exprimé leur indignation et ont appelé les responsables à intervenir pour réguler les tarifs.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelouahab Daki, vendeur de volailles, a déploré, de son côté, la baisse de l’affluence à cause de l’envolée des tarifs.

«Les Marocains se ruent vers le poulet à l’occasion de Ramadan et des fêtes religieuses. Actuellement, l’affluence n’est plus la même, d’autant plus que les prix ont connu une hausse importante. Les traiteurs n’ont également plus le même intérêt pour la volaille», a-t-il expliqué.

Selon Daki, le kilo coûte aujourd’hui 20 dirhams, un prix excessivement cher pour les bourses modestes.

H.M.