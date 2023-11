Allal Benjelloun: « faites attention aux voitures maquillées! »

L’INVITÉ DES ÉCO. Dynamique du marché automobile, rôle croissant de la technologie électrique, croissance du segment des véhicules d’occasion… sont autant de sujets sur lesquels s’est attardé Allal Benjelloun, DG de la CAC, dans cet entretien. Il a également évoqué l’informel et la concurrence déloyale des importateurs parallèles. C’est de ces deux points qu’il est question dans cet extrait.

« Je soulève un point critique qui concerne la présence de l’informel dans le secteur automobile. Cette situation se manifeste à divers niveaux, avec des employeurs qui ne versent pas les cotisations à la CNSS et ne paient pas l’impôt sur le revenu », explique l’invité des Éco.

« Cette pratique est préjudiciable pour l’ensemble de l’industrie, car elle crée une concurrence déloyale et nuit à la réputation du secteur. Il est compréhensible que cela puisse également entraîner des pratiques déloyales, y compris dans les showrooms. La professionnalisation du secteur de l’occasion, est essentielle pour garantir aux clients l’achat de véhicules sûrs, propres et assortis de garanties », ajoute-t-il.

« Les agents informels ne fournissent généralement aucune garantie, tout comme les importateurs parallèles, ce qui expose les consommateurs à des risques significatifs. Cela peut inclure des véhicules maquillés ou acquis de manière douteuse, et ces problèmes touchent environ 10% des cas. Il est crucial que les autorités soient alertées et prennent des mesures pour lutter contre l’informel dans le secteur automobile afin de protéger les consommateurs et garantir un marché équitable pour tous les acteurs légitimes de l’industrie. La sensibilisation des consommateurs à ces risques est également essentielle pour les aider à faire des choix éclairés lors de l’achat des véhicules ».