Le roi Mohammed VI félicite le roi d’Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion de la prestation de serment à la Constitution devant les deux Chambres du Parlement par sa fille, la princesse des Asturies, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, en tant qu’Héritière de la Couronne du Royaume d’Espagne.

« Il m’est très agréable d’adresser à votre Majesté et à l’ensemble des membres de votre Famille Royale, mes plus chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs, suite à la prestation de serment à la Constitution devant les deux Chambres du Parlement par votre fille, SAR la Princesse Leonor, en tant qu’héritière de la Couronne d’Espagne, à l’occasion de son 18ème anniversaire », souligne le roi dans ce message.

En cette heureuse occasion historique, le Souverain exprime au roi Felipe VI d’Espagne et à la princesse Leonor ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de bien-être à l’occasion de son anniversaire et de sa prestation de serment à la Constitution, qui l’habilite à exercer ses hautes fonctions comme héritière de la Couronne du Royaume d’Espagne, pays voisin et ami.

D’autre part, le roi réitère au Souverain d’Espagne sa profonde fierté des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle « qui nous unissent personnellement et nos deux Familles Royales », ainsi que des relations séculaires et distinguées entre les deux Royaumes voisins que les deux Souverains veillent à consolider, à enrichir et à hisser au niveau des aspirations des deux peuples amis.

Tout en partageant les sentiments de joie et de bonheur suite à cet heureux événement historique, le Souverain exprime ses vœux de santé, de bonheur et de quiétude au roi Felipe VI et à l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

