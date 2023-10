Achraf Hakimi met de la joie dans les coeurs des sinistrés de Taroudant (PHOTOS)

Le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, a effectué une visite à Taroudant afin d’y rencontrer des rescapées du terrible séisme du vendredi 8 septembre 2023 et leur exprimer son soutien indéfectible.

La Fondation Achraf Hakimi a partagé des photos de cette visite de l’international marocain et joueur du PSG. Visite dont l’objectif citoyen, humanitaire et patriote était d’apporter un soutien matériel, émotionnel et psychologique aux sinistrés de la ville de Taroudant, particulièrement aux enfants de la région.

Notons que la Fondation Achraf Hakimi a pris l’initiative d’entreprendre une caravane solidaire, ayant débuté à Taroudant le mercredi 18 octobre et dont la mission humanitaire se poursuivra jusqu’au mercredi 25 de même mois.

L.A.