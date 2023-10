Rabat: les enseignants du lycée descendent dans la rue (VIDEO)

La Coordination nationale des enseignants du secondaire qualifiant a organisé un sit-in devant la Direction de l’Education nationale à Rabat, mercredi 11 octobre 2023.

A cette occasion, les enseignants ont scandé de nombreux slogans contestataires et brandi plusieurs banderoles, en protestation contre la situation déplorable dont ils pâtissent. Et ce, en exerçant un métier, « noble mais ingrat » d’éducateurs et d’enseignants, censé « avoir failli faire d’eux des prophètes », selon Ahmed Chawqi, célèbre poète et dramaturge égyptien.

Et parmi les enseignants contestataires, Hicham Bab Allah, professeur à la Direction de Rabat, a déclaré à Le Site Info que ce sit-in est l’expression du refus catégorique du nouveau statut unifié de la part des concernés. Aussi notre interlocuteur a-t-il appelé à l’annulation dudit statut, décidé de façon unilatérale par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

Larbi Alaoui