Transport des pèlerins : le ministère des Habous trouve un accord avec la Saudi Arabian Airlines

Par LeSiteinfo avec MAP

Un accord portant sur les dispositions liées au transport des pèlerins pour le Hajj et la Omra du Maroc vers les Lieux Saints de l’Islam a été signé, mercredi à Rabat, entre le ministère des Habous et des Affaires islamiques et la Saudi Arabian Airlines, compagnie aérienne nationale saoudienne.

Paraphé par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, et le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, cet accord vise à contribuer à l’amélioration de la qualité des services de transport aérien, tout en garantissant la stabilité des prix et ce, à travers plusieurs initiatives qualitatives au service des pèlerins pour le Hajj et la Omra.

M. Toufiq, qui s’exprimait à l’issue de ses entretiens avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, tenus en présence d’une délégation de haut niveau de représentants étatiques et privés de l’écosystème du Haj et de la Omra, a souligné que cette réunion intervient conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, visant à simplifier les procédures du Hajj et de la Omra pour les pèlerins marocains, à travers des mesures conjointes avec le ministère saoudien.

Un travail conjoint a été mené depuis plus d’un mois et demi pour parvenir à des mesures de nature à simplifier l’accomplissement des rites du Hajj, en rapport notamment avec le transport aérien, a poursuivi le ministre, rappelant que le nombre des demandes pour le pèlerinage émanant du Maroc s’élève à 320.000 par an.

Pour sa part, M. Bin Fawzan Al-Rabiah a exposé les mesures adoptées par le Royaume d’Arabie Saoudite dans l’objectif de faciliter l’arrivée des pèlerins aux Lieux Saints de l’Islam, précisant qu’il a été procédé dès à présent à la programmation des vols saisonniers.

Il a annoncé, à cet égard, une augmentation de 30% de la capacité de la flotte de la compagnie aérienne saoudienne durant les périodes de la Omra, à travers une hausse graduelle des dessertes aériennes pour atteindre 68 vols mensuels, une baisse de 10% des prix des billets et une augmentation de 46 à 69 Kg du poids maximal de bagage autorisé pour chaque pèlerin.

Le ministre a rappelé la prolongation de la saison de la Omra (Petit pèlerinage) à 10 mois, l’ouverture d’un centre de visas au Maroc qui vise à faciliter les procédures de délivrance des visas et à réduire le délai de traitement des demandes à 48 heures, outre la possibilité pour les détenteurs des visas Omra de séjourner en Arabie Saoudite pendant une durée de trois mois au lieu de 30 jours.

Il a également annoncé l’inauguration demain jeudi du Salon et de la plateforme «Nusuk» en vue de faire connaitre les facilités exceptionnelles et les services nouvellement mis en place au profit des pèlerins, notant que l’organisation de ce Salon traduit la volonté du gouvernement saoudien de rendre le déplacement des pèlerins vers les Lieux Saints et leur séjour plus simples et plus faciles, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite.

M. Bin Fawzan a précisé à ce propos que ce Salon constitue une occasion propice de rencontre pour les voyagistes des deux pays en vue de discuter et d’examiner les opportunités de coopération et mettre en place les solutions communes à même de contribuer à améliorer l’expérience de voyage des pèlerins, a-t-il dit, ajoutant que la plateforme Nusuk permet aux usagers d’accéder à des informations officielles sûres et à différents services ayant trait notamment à l’hébergement, au transport et à la réservation des billets d’avion.

Il a en outre affirmé que sa visite au Maroc traduit la profondeur des relations historiques et fraternelles entre le Maroc et l’Arabie Saoudite ainsi que l’étendue de leur coopération continue qui ne cesse de se développer dans les différents domaines, sous l’impulsion des dirigeants des deux pays frères.

Un communiqué du ministère des Habous et des affaires islamiques indique que la visite au Maroc du ministre du Hajj et de la Omra du Royaume d’Arabie Saoudite, s’inscrit dans le cadre de la promotion des relations de coopération liant les deux pays et du renforcement des liens entre les deux ministères pour améliorer les conditions d’accueil des pèlerins et des visiteurs marocains.

Cette visite a été précédée par une série de réunions préparatoires entre les différentes parties saoudiennes et marocaines concernées par l’organisation du Haj et de la Omra pour examiner les moyens d’améliorer les procédures du petit pèlerinage sur la base des conventions signées dans ce domaine, et de développer les mécanismes de travail lors des prochaines saisons du Haj.