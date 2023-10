Lalla Asmae et la première dame de Côte d’Ivoire président une cérémonie à Abidjan

Par LeSiteinfo avec MAP

La princesse Lalla Asmae, présidente de la Fondation Lalla Asmae, et Dominique Ouattara, première dame de Côte d’Ivoire, présidente de la Fondation Children of Africa, ont présidé, mercredi à l’hôpital Mère et Enfant d’Abidjan, la cérémonie de lancement de la deuxième phase de l’opération « Unis, on s’entend mieux », qui vise à redonner l’ouïe à des enfants africains défavorisés.

Cette cérémonie marque le début d’un partenariat significatif entre la Fondation Lalla Asmae et la Fondation Children of Africa qui va bien au-delà d’une simple collaboration, incarnant une promesse sincère d’offrir le don de l’ouïe à ceux qui en ont été privés.

S.L.