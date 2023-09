Séisme d’Al Haouz: la réhabilitation de la mosquée de Jemaâ El Fna est lancée (VIDEO)

L’opération de réhabilitation de la mosquée «Kharbouch», de Jemaâ El Fna, qui a été endommagée par le terrible séisme qui a frappé plusieurs provinces du Maroc, a été lancée.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelhak Ibn El Khazir, le président de l’association des commerçants et des professionnels de Jemaâ El-Fna, a indiqué que le tremblement de terre a causé d’importants dégâts à la mosquée, précisant que le minaret s’est totalement effondré. «Une commission ministérielle a effectué une visite à la mosquée et donné ses instructions afin que la réhabilitation soit réalisée dans les plus brefs délais», a-t-il assuré.

Ibn El Khazir a confié par ailleurs que la place Jemaâ El-Fna a réussi à reprendre son activité d’avant séisme, grâce à la présence de touristes étrangers. «Heureusement, la tragédie n’a pas empêché les touristes à se rendre en masse à Marrakech», s’est réjoui le président.

H.M.