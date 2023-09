Séisme au Maroc: grande mobilisation au sein de l’hôpital militaire d’Asni (VIDEO)

L’hôpital médico-chirurgical militaire de campagne, déployé dans la commune rurale d’Asni conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), a commencé à offrir dès lundi ses soins aux blessés issus des zones affectées par le séisme d’Al Haouz.

« Des soins médicaux et chirurgicaux sont prodigués sous la supervision de 24 médecins dans diverses spécialités médicales et chirurgicales, épaulés par des infirmiers et des assistants sociaux », a déclaré à la presse le médecin chef de l’hôpital, le colonel Youssef Kabouss.

Les prestations médicales sont offertes 24H/24 dans la chirurgie orthopédique, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie ORL, la neurochirurgie et l’ophtalmologie, a-t-il précisé, soulignant qu’une cellule psychiatrique a été mise en place pour le suivi des patients traumatisés. Cette structure hospitalière, a-t-il ajouté, dispose aussi d’un bloc opératoire, d’une pharmacie, d’un laboratoire d’analyses ainsi qu’une radiologie de standard.

Durant la seule journée du lundi, près de 500 personnes issues notamment de douars affectés dans la province d’Al Haouz ont été accueillis à l’hôpital. Le transport des patients pris en charge à l’hôpital est assuré par les sapeurs-pompiers en collaboration avec les autorités locales.

Selon le médecin chef de l’hôpital médico-chirurgical militaire de campagne, les personnes accueillies ont majoritairement subi des blessures au niveau des membres, du thorax ou du visage. « Il ne s’agit pas de cas graves pour la plupart », a-t-il assuré, relevant que de nombreux cas d’enfants et de personnes âgées ont besoin d’un soutien psychologique afin de les aider à surmonter ce cap difficile.

« Les patients nécessitant une prise en charge plus poussée sont évacués vers les hôpitaux de Marrakech », a-t-il fait observer.

Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales ont déployé d’urgence la nuit du 9 septembre 2023, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al Haouz, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de Recherche et Sauvetage et d’un HMCC.

Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l’Etat-Major Général des FAR et des Places d’Armes du Royaume, en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales, a indiqué un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d’apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées.

