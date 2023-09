Séisme : Royaume-Uni, Espagne et Qatar sont arrivés à Marrakech pour aider le Maroc

Le commandant Khalid Abdellah Al Hamidi, chef de l’équipe de secours qatarie, arrivée dimanche à Marrakech, pour contribuer aux efforts de secours déployés dans les zones sinistrées à cause du séisme d’Al Haouz, a souligné que la présence de son équipe au Maroc intervient après une coordination préalable avec la partie marocaine.

Al Hamidi a souligné que les membres de l’équipe de secours qatarie vont épauler les équipes marocaines au niveau de deux sites, sur la base de ce qui a été convenu à travers les canaux de communication et de coordination avec la partie marocaine.

« Notre présence ici répond d’abord à un devoir envers le Maroc, un pays allié et ami de l’Espagne », a déclaré Juan Saldaña Garcia, lieutenant-colonel à l’Unité militaire d’urgence (UME) d’Espagne, dont l’équipe de secours est arrivée, dimanche à Marrakech, afin de contribuer aux efforts déployés par les autorités marocaines, suite au tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions du Royaume.

Il a précisé que ce concours « répond à des besoins spécifiques sur le terrain, formulés au préalable par le Maroc, et sera déployé en parfaite coordination avec les autorités marocaines ».

Russ Gauden, chef de l’équipe de secours britannique, arrivée dans la nuit de dimanche à lundi à l’aéroport international Marrakech-Ménara pour contribuer aux efforts de secours menés par les autorités marocaines, suite au séisme d’Al Haouz, a souligné que son équipe travaillera en étroite collaboration avec les équipes de coordination marocaines.

« Notre équipe travaillera en étroite collaboration avec les équipes de coordination marocaines et apportera son plein soutien pour sauver autant de personnes que possible », a dit Gauden dans une déclaration à la presse, après l’atterrissage de deux avions A400M de la Royal Air Force britannique.

Exprimant ses sincères condoléances et sa solidarité aux familles des victimes ainsi qu’au peuple marocain, Gauden a relevé que son équipe est au Maroc « pour soutenir les efforts de secours en cours ». « Nous sommes en contact avec nos collègues marocains qui déploient des efforts inlassables », a-t-il affirmé.

De son côté, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, a salué les efforts « héroïques » de recherche et de secours qui se poursuivent au Maroc, soulignant qu’il s’agit d’ »un honneur et d’un privilège d’avoir l’opportunité de soutenir ces efforts avec l’arrivée d’une équipe britannique de recherche et de secours, qui travaillera en très étroite collaboration avec les autorités de coordination marocaines ». « Cela illustre les relations très étroites tissées entre nos deux pays », s’est-il félicité.

Rappelons que des équipes de recherche et de secours du Royaume-Uni, d’Espagne et du Qatar sont actuellement déployées, aux côtés des équipes de secours marocaines, dans les zones sinistrées.

Le recours aux offres de soutien et d’aide présentées par les différents pays amis et frères se fait sur la base d’une évaluation précise des besoins sur le terrain par les autorités marocaines.

Le séisme, qui a frappé vendredi soir plusieurs régions du Maroc, a provoqué un grand élan de solidarité notamment de la part de plusieurs chefs d’Etat, de gouvernement et d’institutions internationales, qui ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité à l’égard du Royaume et du peuple marocain.

