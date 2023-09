Séisme au Maroc : Samira Sitaïl recadre des journalistes français (VIDEO)

Samira Sitaïl a remis à leur place les journalistes de BFM TV ce dimanche. « Il y a un vrai sujet en fait… C’est très grave de dire sur un plateau de télévision que le Maroc refuse l’aide d’un pays », a lancé l’ex-directrice des rédactions de 2M.

« Je considère ceci comme étant extrêmement grave et il va falloir le corriger », a insisté Samira Sitaïl. Après avoir donné les quatre pays qui opèrent actuellement sur le territoire, elle a précisé : « ni les USA, ni l’Inde, ni la Russie qui ont proposé de l’aide au Maroc ne se sont formalisés… » (voir vidéo ci-dessous)

Le bilan provisoire du séisme, qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre courant, s’est stabilisé dimanche à 19H30, à 2.122 morts et 2.421 blessés, selon le ministère de l’Intérieur.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI a remercié les « nombreux pays frères et amis » qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation difficile et dont plusieurs ont exprimé leur disponibilité à apporter aide et assistance dans ces circonstances particulières.