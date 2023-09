Séisme au Maroc : 296 morts et 153 blessés (bilan provisoire)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le séisme qui a frappé vendredi soir la province d’Al Haouz a fait 296 morts dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan provisoire établi jusqu’à 02H00 samedi par le ministère de l’Intérieur.

La secousse tellurique, de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, a également fait 153 blessés à des degrés différents, transférés aux hôpitaux pour recevoir les soins nécessaires, a précisé le Secrétaire général à la Direction générale des Affaires intérieures au ministère de l’Intérieur, lors d’un point de presse.

Le séisme a également causé des dégâts matériels ayant concerné un ensemble de zones non peuplées, a-t-il indiqué, ajoutant que que les autorités locales et les services de sécurité et de la protection civile dans l’ensemble des préfectures et des provinces concernées ont été mobilisés et mis en place tous les moyens d’intervention pour apporter l’assistance nécessaire et évaluer les dégâts.

Le ministère de l’Intérieur appelle les citoyennes et citoyens à rester calmes et à éviter la panique, a-t-il conclu.

L’épicentre du séisme, enregistré vendredi vers 23h11, est situé dans la commune d’Ighil, province d’Al Haouz.