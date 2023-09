Éducation nationale: une prime attend les professeurs de l’enseignement public

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a fait la promesse d’octroyer une récompense pécuniaire de 14.000 DH au profit de certaines franges de la famille de l’enseignement. Seulement, rien n’a encore filtré du côté du Département de Chakib Benmoussa sur la façon dont sera répartie cette récompense, ni les enseignants et cadres qui en bénéficieront et les conditions requises pour y avoir droit.

Cependant, le ministère de tutelle a quand même livré une information très importante sur le nombre de bénéficiaires qui avoisinera les quelque 222.000 fonctionnaires de tous les cycles de l’enseignement.

Par ailleurs, le ministère a décidé l’intégration au statut unifié de l’enseignant de 140.000 cadres des Académies régionales d’enseignement et de formation (AREF). Ce qui permettra à ces derniers de prétendre au droit à la promotion.

De même, il a été procédé à la création d’une nouvelle échelle au profit de certains fonctionnaires dont le parcours professionnel s’est limité à l’échelle 11 depuis de très longues années. Le MEN a également tenu à faire savoir qu’il œuvre à augmenter les allocations complémentaires de nombreux fonctionnaires, en sus de la régularisation de plusieurs dossiers restés en suspens.

Larbi Alaoui