Séisme d’Al Haouz : le point sur les travaux de reconstruction des écoles

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a effectué, mercredi, une visite de terrain dans la province d’Al Haouz pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires et internats, situés dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

Cette visite a concerné plusieurs établissements d’enseignement, totalement ou partiellement endommagés, dans différentes collectivités territoriales touchées par le séisme au niveau de la province d’Al Haouz.

En effet, le ministère de tutelle a œuvré à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation et de reconstruction de ces établissements en vue de mettre à niveau l’offre éducative et d’assurer la continuité de ce service public dans ces zones dans des conditions optimales.

Ainsi, dans la commune rurale d’Asni, M. Benmoussa a visité le groupe scolaire d’Asni, l’internat du lycée-collégial Haut Atlas et l’internat du lycée qualifiant d’Asni.

Au niveau de la commune de Tahanaout, M. Benmoussa et la délégation l’accompagnant se sont rendus à l’école primaire la Marche Verte, où le ministre a eu une rencontre avec les cadres pédagogiques et des membres de l’association des parents et tuteurs des élèves.

M. Benmoussa s’est également informé, dans la collectivité territoriale d’Amizmiz, du projet socio-éducatif de l’aide apportée aux enfants en situation difficile au centre du douar Chemsi d’accueil des orphelins.

A cette occasion, le ministre a visité l’ensemble des installations du centre, dont les dortoirs répartis selon l’âge et les salles multidisciplinaires qui assurent diverses activités, ainsi que d’autres dépendances.

La visite a également concerné l’école primaire Oued Eddahab dans la commune territoriale d’Aghouatim, qui fera partie des « écoles pionnières » à partir de l’année scolaire en cours.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benmoussa a indiqué que toutes les parties prenantes se sont mobilisées afin de garantir le bon déroulement de la rentrée scolaire dans d’excellentes conditions, soulignant que les élèves qui poursuivaient leurs études dans des tentes scolaires équipées et des unités préfabriquées, ou encore dans les internats de la ville de Marrakech, ont regagné leurs établissements scolaires dans la province d’Al Haouz.

M. Benmoussa a aussi mis en avant les efforts consentis pour l’augmentation du nombre de bourses afin d’assurer de bonnes conditions d’accueil dans les internats, et le renforcement du transport scolaire en coordination avec les autorités locales et les conseils élus pour répondre aux besoins de la population.

Le ministre a, en outre, relevé que plusieurs établissements d’enseignement ont été réhabilités et ont rouvert leurs portes, alors que les travaux de reconstruction d’autres établissements, totalement endommagés, ont été lancés, faisant savoir que ces derniers ouvriront leurs portes dans les prochains mois, permettant ainsi d’améliorer davantage les conditions d’accueil des élèves de la province.

Dans une déclaration similaire, le directeur provincial de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports à Al Haouz, Mohamed Zerrouki, a expliqué que l’opération de reconstruction et de réhabilitation des établissements d’enseignement est sur la bonne voie, en témoigne le nombre important d’établissements ayant déjà rouvert leurs portes.

La priorité a été accordée aux internats eu égard au rôle important de ces structures pour garantir des conditions optimales de scolarisation aux élèves, notamment les filles rurales, a-t-il ajouté, précisant que 3.000 apprenants, qui avaient été transférés l’année dernière vers des internats à Marrakech pour poursuivre leurs études, ont retrouvé leurs établissements scolaires dans la province après réhabilitation.

Des solutions alternatives ont été adoptées afin de rapprocher les élèves de leurs familles et de renforcer leur stabilité psychologique, en tant que condition fondamentale pour la réussite scolaire, a-t-il conclu.