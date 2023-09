Rentrée scolaire: réduction de l’effectif des nouveaux élèves du primaire

Le taux d’inscription des nouveaux élèves du cycle primaire, au Maroc, s’est réduit en ce début de rentrée scolaire 2023-2024, en comparaison avec l’année scolaire 2022-2023, équivalant à 0,8 % de réduction de l’effectif précédent.

Selon les données du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le nombre d’apprenants du cycle primaire enregistré est de 3.817.437, alors que celui des élèves du cycle collégial est de 1.980.849, avec une hausse de plus de 7,9 %, a souligné Chakib Benmoussa. Quant au nombre d’apprenants du cycle secondaire qualifiant, il est de 1.136.784, enregistrant une augmentation de l’effectif de plus de 8,2 %, comparativement à l’année scolaire précédente, selon le ministre de tutelle.

Les mêmes données officielles font également état du nombre total de 6.935.106 apprenants du secteur public, contre 1.038.528 pour l’enseignement privé, ce qui signifie une amélioration par rapport à l’année dernière de 3 %.

La même source prévoit également que les garçons constituent 51 % de l’ensemble des apprenants cette année, ce qui est le même pourcentage enregistré pendant la rentrée scolaire 2022-2023. Tandis que le nombre des apprenants du secteur privé s’est réduit de 2 points, enregistrant ainsi 13 %, au lieu de 15 pendant l’année écoulée, a précisé Chakib Bemoussa.

Larbi Alaoui