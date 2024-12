Éducation au Maroc : hausse significative de la durée moyenne de scolarisation

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024) révèle une progression de la durée moyenne de scolarisation de la population âgée de 25 ans et plus à 6,3 années en 2024 contre 4,4 années en 2014, a indiqué, mardi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa.

Lors d’une conférence du Haut-commissariat au Plan (HCP) dédiée à la présentation des résultats détaillés du RGPH, M. Benmoussa a précisé que cette durée de scolarisation se situe à 7,9 années en milieu urbain, contre 3,2 années en milieu rural et à 7,3 années chez les hommes, contre 5,2 années pour les femmes.

Par région, a-t-il poursuivi, Laâyoune-Sakia El Hamra (7,9 années), Casablanca-Settat (7,5), Dakhla-Oued Ed-Dahab (7,3) et Rabat-Salé-Kénitra (7,2) dépassent la durée moyenne nationale. Le Haut-Commissaire au Plan a également fait état de la progression de la part des 25 ans et plus ayant au moins le niveau d’étude secondaire collégial de 30,2% en 2014 à 39,1% en 2024.

Par ailleurs, M. Benmoussa a précisé que le taux d’analphabétisme national a baissé à 24,8% en 2024, avec des progrès plus marqués en milieu rural et chez les femmes, relevant que des disparités persistantes entre les régions.

En matière d’expressions linguistiques, le RGPH 2024 a révélé que près de neuf personnes sur dix (91,9%) utilise Darija marocain et le quart utilise les différentes expressions linguistiques de l’Amazigh (24,8%) avec une proportion plus élevée en milieu rural (33,3%) qu’en milieu urbain (19,9%), a fait savoir le Haut-Commissaire au Plan.

Pour ce qui est de la Hassania, elle est utilisée par 0,8% de la population avec des taux relativement élevés dans les provinces du Sud, a-t-il ajouté. Opération à portée stratégique, le 7ème RGPH a été réalisé en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations Unies.

Ce recensement, dont l’opération de collecte des données auprès des ménages s’est déroulée du 1er au 30 septembre dernier dans l’ensemble des régions du Royaume, permet de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.